В Китае нашли уникальную коллекцию инструментов: им около 300 тысяч лет (фото)

Археологические раскопки / © iflscience.com

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Ученые обнаружили уникальную коллекцию деревянных инструментов, которым около 300 тысяч лет, на археологическом объекте Гантанцин на юго-западе Китая.

Об этом пишет IFLScience.

Эти орудия, специально разработанные для сбора растений, демонстрируют высокий уровень технологического мастерства древних гомининов в субтропической среде, а также то, что они в значительной степени полагались на растительную пищу — киви, орехи и корнеплоды.

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Профессор Бо Ли, автор исследования, рассказал, что в Европе 300 тысяч лет назад уже господствовал среднепалеолитический период с развитой каменной техникой, тогда как в Восточной Азии изменений в каменных артефактах почти не наблюдалось до появления современного человека 40-45 тысяч лет назад. Однако найденные деревянные инструменты радикально меняют это представление, открывая новые горизонты в понимании культуры палеолитической Восточной Азии.

Инструменты, преимущественно из сосны, содержат большие копательные палки и меньшие крючкообразные орудия, которые могли использоваться для срезания корней. Важно, что деревянные артефакты такого возраста очень редки, ведь дерево быстро разлагается.

Относительно того, кто создал эти инструменты, Бо Ли считает, что это могли быть денисовцы — близкие родственники неандертальцев, которые населяли Восточную Азию и обладали высоким уровнем интеллекта и технологий.

«Денисовцы сосуществовали с неандертальцами в Сибири и изготавливали сложные каменные орудия, поэтому нет сомнений, что они были умными и продвинутыми», — отметил профессор.

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Исследователи предполагают, что гоминины стратегически использовали ресурсы побережья озера, приносили с собой специально изготовленные инструменты для сбора подземных частей растений, что подтверждает важность растительной пищи в их рационе.

Напомним, ранее мы писали о том, что археологи нашли древний город, которого не было на картах