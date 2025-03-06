В Китае нашли уникальные окаменелости птиц, которые меняют представление об эволюции

В Китае нашли уникальные окаменелости птиц, доказывающие, что их диверсификация началась на 20 миллионов лет раньше, чем считалось.

Об этом сообщило издание SciTechDaily.

Научная группа под руководством профессора Минь Вана из Института палеонтологии позвоночных и палеоантропологии (IVPP) Китайской академии наук обнаружила две окаменелости птиц в породах юрского периода в провинции Фуцзянь. Эти останки возрастом около 149 миллионов лет меняют представление о ранней эволюции птиц, заполняя пространственно-временной разрыв в летописи окаменелостей.

Одна из найденных окаменелостей принадлежит новому виду птицы - Baminornis zhenghensis. Он сочетает признаки как динозавроподобных существ, так и птиц. Главная особенность — короткий хвост с пигостилем, что является производной характеристикой современных птиц. До этого времени древнейшие короткохвостые птицы были известны только из мелового периода. Это открытие доказывает, что такая морфология появилась еще в юрский период.

Baminornis zhenghensis имеет уникальное строение скелета:

Плечевой и тазовый пояса похожи на те, что есть у орнитоторацинов (группа птиц, к которой относятся современные виды).

Структура рук напоминает динозавров, которые не летали, что указывает на переходный этап между динозаврами и птицами.

Вторая найденная окаменелость представлена только вилочкой, что затрудняет ее классификацию. Однако предварительный анализ показал, что она, вероятно, принадлежит к Ornithuromorpha — группе птиц, представители которой в основном известны из мелового периода. Ученые планируют дополнительные исследования, чтобы подтвердить это предположение.

Эти окаменелости доказывают, что птицы уже были широко диверсифицированы к концу юрского периода, то есть их эволюция началась гораздо раньше, чем считалось ранее.

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