Флаг Китая / © Associated Press

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В Китае активно используются технологии модификации погоды, чтобы увеличить количество осадков в засушливых регионах, где выращивают пшеницу.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на Китайское метеорологическое управление.

По данным китайских специалистов, на прошлой неделе в зерновом поясе страны прошли искусственно вызванные дожди, обеспеченные специальными операциями в провинциях Шэньси, Шаньси и Внутренней Монголии.

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Процесс предполагает засевание облаков химическими соединениями либо путем обстрела с земли, либо с помощью самолетов и беспилотников. Это позволяет усилить дожди и снегопады, а также снизить количество града.

Китай имеет самую большую программу модификации погоды в мире. Из-за изменения климата страна активно увеличивает инвестиции в эти технологии, чтобы снизить риски продовольственной безопасности.

По данным государственного агентства «Синьхуа», в этом году количество наземных операций по увеличению осадков выросло на 20% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Результат — рост количества осадков почти на треть.

В частности, за неделю в результате этих мероприятий в регионах выпало около 500 миллионов кубометров дополнительных осадков. Также работы производятся в провинциях Нинся и Ганьсу.

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«Технология модификации погоды является важной частью построения погодной сверхдержавы», — заявил директор Центра модификации погоды Ли Цзимин.

Напомним, Китай активно разрабатывает роботизированных «хранителей» для своей космической станции «Тяньгун». Эти автономные работы на базе искусственного интеллекта оснащены небольшими двигателями и специальным механизмом стыковки — вероятно, «грейфером», позволяющим физически задеть и оттолкнуть потенциально опасные объекты.

В отличие от применения оружия направленной энергии или снарядов, которые могут повлечь за собой образование опасного космического мусора и каскадный эффект столкновений, китайское решение имеет «дзэн-подход». Задача роботов — идентифицировать потенциально опасные объекты (например, космический мусор или спутники), стыковаться с ними и изменять их траекторию, отталкиваясь в безопасную сторону.