В Китае найдена окаменелость "дракона" в возрасте 240 миллионов лет

Скелет, найденный в Китае. Фото: National Museums Scotland

Реклама

В Китае палеонтологи обнаружили останки «дракона», возраст которого оценивают в 240 миллионов лет. У древнего существа была длинная шея, не похожая ни на другое подобное животное.

Об этом сообщает Indian Defence Review.

Практически полная окаменелость принадлежит Dinocephalosaurus orientalis — морской рептилии. Это почти полный скелет длиной около 4,6 метра. Этот вид описали еще в 2003 году, но новая окаменелость является самой полной из найденных на данный момент.

Реклама

Хорошая сохранность окаменелости позволила палеонтологам изучить не только уникальную структуру скелета. Они получили данные о том, чем питалось древнее существо, что позволило лучше понять, как оно, возможно, передвигалось и охотилось в морской среде.

Одной из интереснейших особенностей Dinocephalosaurus orientalis является его длинная и гибкая шея, отличающая его от других морских рептилий. Она была не просто удлиненной версией существующих позвонков. У животного развилось 32 шейных позвонка, из-за чего его шея была длиннее, чем тело и хвост вместе взятые.

Напомним, исследователи обнаружили в гнездах бородатых грифов человеческие вещи, которым более шести веков.