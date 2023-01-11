В Китае обнаружили новый вид креветки возрастом 518 миллионов лет

Окаменелости нового вида креветок были собраны в горах.

Китайские палеонтологи установили новый вид окаменелости креветки, найденной в провинции Юньнань на юго-западе Китая возрастом 518 миллионов лет.

Об этом пишет China Daily.

Согласно данным Нанкинского института геологии и палеонтологии Академии наук Китая (NIGPAS), новый вид называется Innovatiocaris maotianshanensis. Раньше был известен как аномалокарис, что означает аномальная креветка, поскольку внешний вид очень похож на уже известного радиодонта.

Окаменелости нового вида креветок были собраны из раннекембрийской фауны осадочного месторождения Ченцзян в горах Маотяньшань.

Новый вид креветок очень похож на радиодонта: имеет обтекаемое туловище с парными лопастями и жаберными клапанами для плавания и дыхания, пару колючих клешней и пару больших сложных глаз на голове, а также радиальные ротовые части под головой.

Однако Innovatiocaris maotianshanensis имеет пару особо удлиненных хвостовых вилок, а морфологические детали его передних когтей четко отличаются от таковых в Anomalocaris.

Исследователи также провели эволюционный анализ рода, который показал, что он очень близок к эволюционной отправной точке Anomalocaris. По данным ученых, новое открытие дает важные подсказки для понимания эволюции и экологии ранних членистоногих в течение раннего кембрийского периода.

Напомним, ученые обнаружили в мозгу человека неизвестную ранее мембрану.

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