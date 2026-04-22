В Китае под водой идеально сохранился 600-летний "Город Льва": как выглядит (фото)

Подводный город Ши Чен / © andrewrostov.livejournal.com

На востоке Китая под водами озера Цяньдао расположен древний город Ши Чен, известный также как «Город Льва», более 60-летнего пребывания в состоянии почти полной сохранности. Из-за уникального уровня консервации архитектуры объект сравнивают с мифической Атлантидой.

Об истории и современном состоянии погруженного города сообщили издания Daily Galaxy.

История затопления города

Ши Чен, основанный при династии Восточная Хань, был развитым региональным центром с четкой городской планировкой. Город не исчез из-за природной катастрофы — он был намеренно затоплен в 1959 году во время строительства гидроэлектростанции. Создание озера Цяньдао привело к погружению целых населенных пунктов и переселению местных жителей.

В настоящее время древние улицы, храмы и общественные постройки находятся на глубине от 26 до 40 метров. Постепенно покрывавшая город после строительства дамбы вода не разрушила здания, а наоборот — стала защитным барьером.

Как удалось сохранить архитектуру

Подводная среда защитила сооружения от разрушительного воздействия ветра, дождя и солнца. Дайверы, исследовавшие объект, подтверждают, что архитектурные детали остались четкими даже через полвека.

«Нам повезло. Как только мы нырнули в озеро, мы нашли наружную стену города и даже подняли кирпич, чтобы доказать это», — сказал Цю Фен, местный руководитель туристического отдела.

Исследователи обнаружили на стенах и фасадах резные изображения драконов и фениксов. Также под водой сохранились большие ворота, каменные арки, лестницы и целые улицы, что позволяет подробно изучить прежнюю структуру города.

Возвращение из забвения

В течение десятилетий после затопления Ши Чен оставался без внимания общественности. Интерес к нему возобновился только в начале 2000-х годов, когда научные команды приступили к новым исследованиям.

Сообщается, что результаты первых экспедиций поразили ученых масштабами и уровнем сохранности объекта. Название «Атлантида Востока» закрепилось за городом как символ скрытого мира, оставшегося нетронутым. Сегодня Ши Чен является объектом интереса опытных дайверов, исследователей и документалистов со всего мира.

