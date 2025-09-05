В Китае разработали инъекции для возвращения цвета волос: эффективно ли новое средство от седины

В Китае творили новое средство от седины / © pixabay.com

Новый метод, разработанный в Китае , предполагает инъекции витамина B12 для стимуляции выработки меланина – пигмента, придающего волосам цвет. Такой подход имеет целью восстановить естественную пигментацию волос.

Об этом сообщает Daily Mail.

«Что касается лечения седых волос, то нет никаких надежных, рецензируемых клинических доказательств того, что лечение с помощью экзоса может надежно восстановить цвет волос. На данном этапе предлагать это лечение как лекарство против седины – это как минимум обманчиво», – заявил врач Эд Робинсон.

Опыт китайской актрисы и механизм действия

Китайская актриса Го Тун, уже прошедшая 10 сеансов лечения, поделилась своим опытом. Она объяснила, что ее седина не является наследственной, а вызвана стрессом и нерегулярным образом жизни. Она рассказала, что решила обратиться за помощью, поскольку волнение из-за седины вызвало у нее «тревогу» и мешало сосредоточиться на работе.

Инъекции, применяемые в одной из больниц Шанхая, используют тип витамина B12, известный как аденозилкобаламин. Согласно традиционной китайской медицине, витамин B12 стимулирует синтез меланина, отвечающего за цвет волос, кожи и глаз. Курс лечения состоит из регулярных инъекций, вводимых один раз в неделю в течение трех-шести месяцев.

Реакция западных врачей

Несмотря на заявления об успехе, западные дерматологи относятся к этому методу с большой осторожностью. Некоторые из них также сообщали об успехе с применением микроиголок с экзосомами, которые, как считается, стимулируют регенерацию кожи и активизируют стволовые клетки, производящие меланоциты. Один из пользователей соцсетей даже оставил комментарий, что после нескольких процедур заметил меньше седых волос.

Врач-косметолог Ширин Лахани предполагает, что витамин B12 «помогает репигментации волос, стимулируя активность меланоцитов», но подчеркивает, что это лишь предположение.

Однако большинство ведущих лондонских экспертов заявили, что такие доказательства являются в основном «анекдотическими», а не научными. По их словам, «нет никаких надежных, рецензированных клинических доказательств» эффективности, а несколько успешных случаев не могут обобщаться на всех, кто хотел бы избавиться от седины.

Напомним, седина является естественной частью нашей жизни и, к сожалению, одним из первых видимых признаков старения, которую хочется отсрочить. Эксперты рассказали, в чем причина появления седины и можно ли остановить этот процесс.