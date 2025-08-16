В Китае разработали робота, который сможет вынашивать и "рожать" детей

Робот-гуаноид

В Китае компания Kaiwa Technology из Гуанчжоу разработала прототип гуманоидного робота, оснащенного искусственной маткой в брюшной полости, способного вынашивать плод в течение десяти месяцев и самостоятельно рожать ребенка.

Об этом пишет издание Interesting Engineering.

По словам представителей компании, запуск робота планируется на 2026 год, а ожидаемая стоимость устройства составит менее 100 000 юаней (примерно 13 900 долларов США). Разработка ориентирована на тех, кто желает стать родителями, но хочет избежать физических и психологических трудностей традиционной беременности.

Презентация проекта вызвала активные дискуссии в обществе: от этического беспокойства до надежд infertile пар на новые возможности зачатия и рождения ребенка.

На конференции World Robot Conference 2025 в Пекине основатель Kaiwa Technology Чжан Цифенг, связанный с Наньянским технологическим университетом, представил концепт гуманоидного робота для суррогатной беременности. По его словам, устройство не является просто инкубатором — это полноценный гуманоид в натуральную величину с интегрированной искусственной маткой, который способен повторить весь процесс от зачатия до родов.

Ключевым элементом технологии является искусственная матка: эмбрион развивается в специальной амниотической жидкости и получает питательные вещества через шланг, имитируя естественную беременность. Доктор Чжан уверяет, что технология уже достигла достаточной зрелости в лабораторных условиях, и теперь осталось интегрировать ее в гуманоидный корпус, чтобы обеспечить взаимодействие человека и робота в течение беременности.

Чжан ожидает, что прототип робота будет готов в течение года, а его цена не превысит 13 900 долларов США. Относительно этических и правовых аспектов, по словам основателя, обсуждения уже проводились с местными органами власти провинции Гуандун, а соответствующие предложения поданы для рассмотрения в рамках формирования политики и законодательства.

Исследования искусственных маток уже демонстрируют обнадеживающие результаты на животных. В 2017 году в Филадельфии в Children’s Hospital ученые успешно выносили преждевременно рожденную овцу в прозрачном «биосаки» с теплой растворимой амниотической жидкостью. Питательные вещества поступали через трубку, присоединенную к пуповине, что позволило животному полноценно развиться и вырастить шерсть за четыре недели.

Впрочем, современные искусственные матки пока функционируют скорее как неонатальные инкубаторы, поддерживая жизнь только после частичной беременности. Для реализации концепции доктора Чжана технология должна развиться до уровня поддержки полного цикла: от оплодотворения и имплантации до полного срока беременности. Детали этого процесса не раскрыты, что оставляет открытыми вопросы относительно научных, этических и правовых вызовов.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Мексике на свет появился первый ребенок на планете, которого зачал робот с искусственным интеллектом.