Робот

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В Китае во время публичной демонстрации китайского гуманоидного робота H1 от компании Unitree произошла ситуация, почти выглядевшая как сцена из фантастического фильма.

Об этом пишет Т4.

Робот внезапно начал выполнять хаотические, агрессивные движения, что удивило присутствующих и вызвало ассоциации с киноэпопеей об выходящем из-под контроля искусственном интеллекте. Хотя подобные ситуации могут повлиять на панику, на самом деле все объясняется научно и не имеет ничего общего с «восстанием машин».

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H1 был закреплен за голову страховочным тросом, являющимся стандартной практикой безопасности на публичных тестах робототехники. Однако в момент демонстрации трос стал фактором, нарушившим работу алгоритмов стабильности робота.

Алгоритм H1 был разработан для сохранения равновесия при свободном перемещении, но трос не позволял ему компенсировать изменения наклона или положения тела. Когда программа не смогла осуществить необходимые корректировки, она начала усиливать усилия, воспринимая ситуацию как потерю равновесия. В результате получилась неконтролируемая «раскачка», что действительно выглядело как попытка убежать.

Дата публикации 11:06, 04.05.25 Количество просмотров 28 В Китае робот-гуманоид с искусственным интеллектом «напал» на своих разработчиков

Этот инцидент является типичным примером того, как некорректные внешние условия могут вызвать непредсказуемое поведение роботов с чувствительными алгоритмами стабилизации. К счастью, ситуация была под контролем, и робот не имел никакой автономии, как это можно было бы вообразить, глядя на сцену. Важным уроком является то, что для тестирования таких технологий нужны оптимальные условия для того, чтобы избежать подобных недоразумений. Этот случай не представляет угрозы для будущего робототехники, но еще раз напоминает о сложности ее настройки.

Напомним, ранее мы писали о том, что после мощного землетрясения работ-пылесос куда-то направлялся, покинув дом своего хозяина.