В Китае считают, что высадят космонавтов на Луну до 2030 года: детали

В Китае считают, что высадят космонавтов на Луну до 2030 года: детали

Страна поставила перед собой цель.

Китай может высадить космонавтов на поверхности Луны в период ранее 2030 года.

Об этом заявил в эфире Китайской телевизионной сети технический советник Китайской академии космических технологий (CAST) Е Пэйцзянь, - пишет "Интерфакс".

"Лично я думаю, что пока технологические разработки, нацеленные на проведение пилотируемых миссий для высадки на Луну продолжаются, пока страна ставит перед собой цель, высадка китайских космонавтов на Луне вполне возможна ранее 2030 года", - заявил Е Пэйцзянь.

Также читайте Еще раньше: Маск уточнил дату полета на Луну

Ранее Китай заявлял о планах по высадке космонавтов на Луну и строительству на ней лунной исследовательской базы в 2030-х годах. Предварительным местом высадки назывался Южный полюс из-за достаточной освещенности этой области солнечным светом и наличия запасов льда, из которых можно добывать воду.

Напомним, что ранее Китай поднял на Луне национальный флаг.

Читайте также:

Новости мира: НАСА переносит полеты на Луну из-за неготовности скафандров

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку