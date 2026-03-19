В Китае создали материал в 10 раз крепче стали: он может тянуть автобус

T1200 / © YouTube

Реклама

В Китае заявили о технологическом прорыве — там запустили массовое производство нового углеродного волокна T1200, которое по прочности в десять раз превышает сталь.

Об этом сообщает испанское издание El Confidencial.

Разработку представила Китайская государственная группа строительных материалов (CNBM). После более чем 20 лет исследований материал удалось вывести из лаборатории на промышленный уровень — его производят объемом до 100 тонн в год.

Реклама

Новый композит имеет очень высокую прочность на разрыв — более 8 гигапаскалей. Для демонстрации его возможностей ученые создали кабель из тысяч ниток толщиной менее 2 мм, который смог сдвинуть с места автобус с 54 пассажирами.

Еще одно важное преимущество — малый вес. Материал примерно в четыре раза легче стали, что делает его особенно ценным для отраслей, где важно сочетание прочности и легкости.

Производство такого волокна требует сложного термического процесса: сначала материал окисляют при температуре 200–300°C, затем карбонизируют при около 2000°C, формируя прочную внутреннюю структуру.

Ожидается, что новая разработка найдет применение в производстве электромобилей, хранении водорода, в авиации, дронах, робототехнике и медицине.

Реклама

Аналитики отмечают, что выход Китая на этот уровень ужесточает конкуренцию на глобальном рынке высокотехнологичных материалов, где традиционно доминировали компании из США и Японии.

