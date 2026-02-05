В Китае создали микроволновую пушку для ударов по спутникам

Спутник на околоземной орбите / © Associated Press

В Северо-Западном институте ядерных технологий в Сиане китайские ученые создали микроволновую пушку, способную выводить из строя спутники на низкой околоземной орбите.

Об этом сообщает South China Morning Post.

Установка, которая имеет название TPG1000Cs, способна генерировать импульсы мощностью до 20 гигаватт в течение одной минуты.

По словам опрошенных изданием экспертов, такой мощности достаточно, чтобы нарушить работу спутниковых группировок, в частности Starlink.

Установка имеет относительно компактные размеры: длина — 4 метра, вес — 5 тонн. Это позволяет разместить ее, как на грузовике или военном корабле, так и на самолете или даже космическом аппарате.

Если такой аппарат будет развернут в космосе, отмечает издание, то избежать удара будет почти невозможно.

Ранее китайские ученые работали над созданием таких систем, но они были громоздкими и не могли работать дольше, чем 3 секунды.

Это сообщение появилось на фоне наращивания космического вооружения ведущими державами мира. Признаки космической гонки заметны повсюду: от безумной интенсивности запусков спутников до опасных маневров китайских аппаратов и сообщений о разработке Россией ядерного оружия для космоса.

Пентагон, в свою очередь, активно возрождает идеи «Звездных войн» в новом формате.

Напомним, европейские представители в сфере безопасности считают, что российские космические аппараты серии «Луч» годами преследуют стратегические спутники над континентом. Эксперты опасаются, что Москва научилась перехватывать командные каналы и может вызвать падение космических объектов.