В Китае создали робота-собаку: он бежит возле хозяина и переносит на спине предметы

Китайский стартап заявляет, что планирует сделать роботов такими же доступными и популярными, как смартфоны и дроны.

Китайская компания Unitree Robotics представила четвероногого робота Go1. По своим функциям устройство напоминает собаку: у робота есть опция отслеживания человека, благодаря чему он может повсюду сопровождать владельца. Робот также способен переносить на спине небольшие грузы — например, бутылку воды.

Как пишет разработчик, Go1 выпускают в трех версиях: базовой модели Go1 Air стоимостью 2700 долларов, Go1 за 3500 долларов и Go1 Edu за 8500 долларов.

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Вес робота — 12 килограммов. Все модели могут автоматически отслеживать человека и избегать препятствий, а более дорогие имеют датчики и мощный процессор. Также только продвинутые версии Go1 способны развивать скорость до 17 километров в час.

Unitree Robotics отличается низкой стоимостью по сравнению с аналогами. Так, цена работа Spot компании Boston Dynamics достигает $ 74,5 тысячи.

Напомним, изобретатель из Южной Кореи создал "третий глаз" для любители не отрываться от смартфонов на улице. Прикрепленных на голову, оно с помощью сенсоров определяет препятствия на пути.

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