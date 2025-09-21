В Китае создали "сокола"-работа, который может летать как живая птица

RoboFalcon2.0 / © Science Advances

Китайские инженеры представили уникального летающего робота RoboFalcon2.0, разработанного по принципам биомеханики соколов. В отличие от обычных дронов с пропеллерами, эта машина способна самостоятельно взлетать, маневрировать и переходить в горизонтальный полет благодаря крыльям, имитирующим движения настоящих птиц.

Об этом сообщает Science Advancer.

Как работает RoboFalcon2.0

Робот воспроизводит маховые и стреловидные движения крыльев в новом режиме FSF (flap-sweep-fold). Такая система совмещает создание подъемной силы с контролем тангажа. Эксперименты показали, что наклон крыльев вперед под большим углом увеличивает подъемную силу и стабилизирует полет, а стреловидность конструкции усиливает аэродинамику.

Полевые испытания

RoboFalcon2.0 весит всего 800 граммов и имеет размах крыльев в 1,2 метра. Благодаря этому он способен взлетать почти так же, как сокол: опирается на ноги, быстро разворачивает крылья и плавно отрывается от земли.

Амплитуда движения крыльев до 25° позволяет точно регулировать центр аэродинамических сил, что делает полет более контролируемым.

Вызовы и перспективы

Единственной проблемой остаются трудности со стабильностью на больших скоростях – из-за отсутствия хвостового подъемника робот может терять управляемость. Однако разработчики уже работают над усовершенствованием конструкции.

В будущем RoboFalcon2.0 может использоваться для мониторинга окружающей среды, наблюдения и оборонных задач, где важны бесшумность, вертикальный подъем и маневровость на малых скоростях.

