В Китае ученые нашли череп возрастом свыше миллиона лет

Эта находка восполняет пробел о происхождении Homo erectus в Восточной Азии.

В Китае продолжаются раскопки редкого образца. Он дошел до наших дней в хорошем состоянии. Исследователи считают обнаружение древнего человеческого черепа достаточно важным.

Об этом пишет издание Nature.

Амеали Виале из Национального музея естественной истории в Париже отмечает, что новый обнаруженный череп находился в хорошем состоянии. До этого ученые подтвердили, что второй череп являлся представителем архаического вида человека Homo erectus.

В то же время, датирование отложений окаменелостей животных свидетельствует о том, что в Юньяне люди жили от 1,1 млн до 800 тысяч лет назад.

Череп Yunxian был обнаружен в вертикальном положении. Ученые отделили лоб, глазные впадины, а также скулы черепа.

Потому древние люди из Юньяна могли быть их предками. Но есть и отличительные черты. Например, обнаруженные окаменелости в возрасте 700 тысяч лет в одной из пещер имеют заметный гребень, проходящий вдоль средней линии черепа для крепления сильной челюсти. Однако у всех черепов Юньяна нет такой функции.

Напомним, в Мексике археолог-дайвер обнаружил скелет доисторического человека. Он лежал в пещере, которая была затоплена в конце последнего ледникового периода – 8 тысяч лет назад.

В Днепре показали археологические находки, которые были раскопаны во время строительства трассы

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