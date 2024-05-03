В Китае ученые обнаружили огромные следы неизвестного ранее вида динозавров

Исследователи полагают, что вид существовал около 96 миллионов лет.

Палеонтологи обнаружили остатки огромных следов динозавров, не принадлежащих ни одному из ранее открытых видов.

О находке исследователи сообщили в журнале iScience.

Длина отпечатков ног достигла более 33 сантиметров, а значит животное, которому они принадлежали, имело около 1,5 метра роста и 4,5 метра длины. Это существенно отличает их от ближайших известных родственников – велоцирапторов, которые обычно достигали размеров лабрадора.

Ученые считают, что, возможно, обнаружили новый вид динозавров, который является одним из самых больших в истории рапторов.

Обнаруженные в Китае образцы являются отпечатками двух пальцев со следами когтей на конце каждого. Единственными динозаврами, которые ходили на двух пальцах, были хищники, такие как велоцираптор и его близкие родственники. Подобные отпечатки динозавры оставляли, потому что их третий внутренний палец был поднят над землей, что предотвращало стирание когтя. Так он оставался смертельно острым.

Новый вид получил название Fujianipus yingliangi, что означает "стопа Фуцзяня" (Фуцзянь – провинция на юго-востоке Китая, где обнаружили остатки). Исследователи считают, что вид существовал около 96 миллионов лет назад и принадлежит к семье хищников, известных как Троодонтиды. К такому выводу ученые пришли, опираясь на пропорции отпечатков пальцев (в частности, наружный палец на каждой ноге гораздо короче среднего).

Напомним, ученые сообщили о том, что они обнаружили новый вид тираннозавра, который был назван Tyrannosaurus mcraeensis. Это был огромный 12-метровый динозавр, который весил 10 тонн и имел большую пасть, наполненную большим количеством зубов.

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