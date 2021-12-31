В Китае заявили о намерении построить первую базу на Луне к 2027 году

В Китае заявили о намерении построить первую базу на Луне к 2027 году

Главная задача миссии – использование ресурсов естественного спутника Земли.

Власти КНР решили ускорить свою программу освоения Луны и построить собственную базу к 2027 году. Главной задачей миссии будет создание основы для добычи и использования ресурсов природного спутника Земли

Об этом сообщает издание South China Morning Post со ссылкой на чиновников Китайского национального космического управления.

С тех пор, как США исключили Россию и Китай из списка партнеров по космической миссии, которая предусматривала добычу полезных ископаемых на Луне, КНР решила ускорить собственную лунную программу. Миссию "Чанье-8", которая была запланирована на 2035 год, хотят завершить к 2027 году.

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Китай отказался от строительства окололунной орбитальной станции и решил создать базу на поверхности природного спутника Земли. Ученые также планируют разработать автономную мобильную исследовательскую станцию, предусматривающую удаление от базы на 1000 километров.

По замыслу китайских ученых, база на Луне будет расположена в пещерах или ниже уровня лунной поверхности, чтобы защитить ее от метеоритов и радиации.

Как отмечает чиновник Китайского национального космического управления, главной задачей Китая является создание основы для мирного использования ресурсов спутника Земли.

Напомним, ранее китайский луноход Yutu-2, уже третий год исследующий обратную сторону Луны, зафиксировал на снимке странный объект правильной кубической формы.

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