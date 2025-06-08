В Колумбии обнаружили загадочную линию людей, пропавших бесследно 6000 лет назад

В Колумбии была обнаружена загадочная линия людей. / © Daily Mail

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В окрестностях Боготы археологи обнаружили скелеты охотников-собирателей в возрасте 6000 лет, ДНК которых не совпадает ни с одной из ныне известных коренных популяций региона. Исследование указывает на существование отдельной, изолированной человеческой линии, полностью исчезнувшей и не покинувшей генетических потомков.

Об этом пишет Daily Mail.

Речь об останках, найденных на докерамическом памятнике Чекуа – одном из ключевых мест для понимания ранней истории заселения континента. По словам Ким-Луизы Креттек, ведущего автора исследования из Центра эволюции человека им. Зенкенберг (Германия), это открытие проливает свет на генетическую историю Истмо-Колумбийского региона — своеобразного моста между Северной и Южной Америкой.

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"Мы не смогли найти никаких современных потомков этих людей. Их ДНК исчезла полностью", – заявила исследовательница.

Из 21 анализируемого лица, самые древние демонстрировали генетическую сигнатуру, полностью исчезнувшую из современного генофонда. Эти люди были генетически связаны с древними группами из Чили и Бразилии, имели общее происхождение с первыми популяциями Северной Америки, но в то же время обнаруживали глубокую изоляцию.

В Колумбии была обнаружена загадочная линия людей. / © Daily Mail

Хотя мужчины несли общий индейский Y-хромосомный маркер Q1b1a, другие части генома демонстрировали полное отсутствие наследственности у современных народов. Это свидетельствует о радикальном изменении населения в регионе.

Около 2000 лет назад в высокогорье Боготы произошло генетическое смещение — уникальная популяция Чекуа уступила место пришельцам из Центральной Америки. Эти новые группы имели сходство с древними панамцами и современными носителями языков чибча из Коста-Рики и Панамы.

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"Новые пришельцы принесли с собой не только керамику, но и языки, технологии и культуру Эррера", - отмечает Андреа Касас-Варгас из Национального университета Колумбии.

Интересно, что никаких следов насильственного вторжения не найдено. Археологи считают, что изменения могли происходить из-за постепенной миграции или культурного слияния.

Это открытие не просто добавляет новую страницу истории Южной Америки — оно бросает вызов предварительным представлениям о непрерывности населения Андского региона.

"Это редкий случай полного исчезновения генетической линии в Южной Америке", - отмечают авторы исследования.

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После смены населения в высокогорье Боготы около 2000 лет назад, появившиеся на плато следующие группы демонстрируют большее генетическое и культурное родство с населением Центральной Америки и северной части Южной Америки. Это указывает на постепенное включение региона в более широкую межрегиональную сеть контактов и миграций, простирающуюся от Венесуэлы до Панамы.

Хотя на языках чибча до сих пор говорят в Коста-Рике, Панаме и северной Колумбии, современные коренные общины этой территории не имеют прямой генетической преемственности ни от народа Чекуа, ни от ранних представителей культуры Эррера. Это подвергает сомнению представление о непрерывности между культурными традициями и генетическими линиями в регионе.

Профессор Козимо Пост, один из ученых, работавших над исследованием, отметил важность разделения понятий "генетическая наследственность" и "культурная идентичность":

"Вопросы истории и происхождения затрагивают очень щекотливую тему самовосприятия и идентичности коренного населения. Генетика не должна заменять или подвешивать культурную идентичность - она лишь инструмент для лучшего понимания прошлого".

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В целях уважения к современным потомкам народов, проживавших на этих землях, исследователи тесно сотрудничали с Guardia Indígena Muisca — представителями сообществ, считающих себя носителями наследия цивилизации муиска. В процессе исследования археологи включали элементы традиционного знания общин, в частности, в выборе мест раскопок и трактовке культурных находок.

Это исследование явилось первым генетическим анализом древней ДНК, проведенным в Колумбии, и ученые убеждены, что оно лишь открывает занавес над еще не исследованными разделами истории заселения континента.

Многие регионы Южной Америки - в частности, западная Колумбия, Венесуэла, Эквадор - остаются научно "белыми пятнами", никогда не включенными в подобные генетические анализы. Там могут сохраняться остатки неизвестных или вымерших человеческих линий, которые играли ключевую роль в формировании современного населения.

"Древняя ДНК из этих неисследованных регионов будет решающей для того, чтобы воссоздать полную картину миграций в Южной Америке", - отметила Ким-Луиза Креттек.

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По мнению исследователей, следующие этапы работы помогут идентифицировать исчезнувшие волны миграций, объяснить происхождение различных культурных традиций, а также выявить причины глубоких генетических разрывов, таких как уникальный народ Чекуа.