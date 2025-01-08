В "колыбели человечества" археологи обнаружили инструменты, которым более трех миллионов лет (фото)

На полуострове Хома в Кении археологи нашли инструменты, возраст которых составляет более 3 миллионов лет. Хома, являющийся частью так называемой «колыбели человечества», стал местом, где были найдены не только эти инструменты, но и останки одного из самых известных ранних предков человека — "Люси", которая жила более трех миллионов лет назад.

Об этом сообщает Daily Mail.

Новые находки подтверждают, что древние гоминиды использовали простые каменные инструменты для обработки пищи, в том числе для нарезания фруктов, овощей и даже мяса гипопотамов.

Археологи обнаружили каменные пластины или мелкие ножи, которые изготавливались путем удара одного камня об другой. Это позволяло создавать режущие края, которыми можно было эффективно обрабатывать различные продукты. Ученые отмечают, что эти инструменты являются частью олдувайской культуры, которая, как считалось ранее, появилась около 1,7 миллиона лет назад. Однако новые находки сдвигают этот срок на несколько миллионов лет назад — до 3 миллионов лет назад.

Эти каменные инструменты стали первыми технологическими достижениями, которые позволили гоминидам облегчить доступ к различным видам пищи. Как отмечает Том Пламмер, главный археолог команды, «олдувайская технология — это величайшая технологическая инновация в истории человечества». Она позволила предкам человека охотиться и обрабатывать пищу, что повлияло на развитие тела и мозга, став основой для эволюции.

Кроме того, на месте раскопок были найдены кости гипопотамов, что свидетельствует об использовании инструментов для обработки мяса. Это открытие еще раз подтверждает, что прадавние люди не только собирали пищу, но и занимались её обработкой, используя простые каменные инструменты.

Фото: dailymail

Полуостров Хома, где произошло это открытие, является важной археологической зоной для понимания эволюции человека. Рик Поттс, директор программы по изучению человеческих истоков в Смитсоновском институте, отмечает, что это место дает много для размышлений о пути человечества и его месте в эволюционном дереве живых существ. «Мы — последние бипеды, как я это называю. Все другие пути развития стали вымершими», — говорит Поттс, подчеркивая важность таких открытий для науки.

Эти находки также меняют наши представления о том, как быстро происходили ключевые этапы эволюции. Если раньше ученые считали, что определенные технологии, включая изготовление инструментов, возникли всего за последний миллион лет, то теперь мы знаем, что они появились гораздо раньше — около 3 миллионов лет назад.

Напомним, ученые из Института медицинских исследований Гарвана и Университета Сиднея пришли к выводу, что колыбель современного человечества располагалась на территории Ботсваны, страны в Южной Африке.

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