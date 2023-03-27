В Конгрессе США заявили, что Китай имеет доступ к информации пользователей TikTok

Генеральный директор TikTok Шоу Цзы Чу не хочет признавать то, что власти Китая имеют доступ к информации о пользователях приложения.

Спикер Палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти уверен, что Китай использует платформу TikTok для сбора данных о пользователях.

Об этом он написал у себя в Twitter.

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Он заявил, что генеральный директор TikTok Шоу Цзы Чу не хочет признавать то, что власти Китая имеют доступ к информации о пользователях приложения.

"Очень волнует то, что генеральный директор TikTok не может быть честным и признать то, что мы уже знаем — Китай имеет доступ к данным пользователей TikTok", — заявил Маккарти.

Он отметил, что конгрессмены будут работать над законодательством, которое оградит американских пользователей от технологического влияния со стороны Коммунистической партии КНР.

Отметим, что во время выступления в Конгрессе генеральный директор TikTok Шоу Цзы Чу заявил, что вопрос о доступе инженеров материнской компании ByteDance к американским пользователям — это "очень сложная тема".

Напомним, ранее сообщалось, что за последние несколько недель популярную китайскую соцсеть TikTok запретили для использования госслужащим из десятка стран мира.

Кроме того, мы ранее информировали, что в Китае отреагировали на запрет пользоваться соцсетью TikTok для государственных служащих США.

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