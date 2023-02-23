В Корее создана программа для общения людей с умершими по видеосвязи: как это выглядит

Программа, созданная на основе искусственного интеллекта, будет называться Rе'memory.

Искусственный интеллект сможет за семь часов создать цифровой клон любого человека, воспроизвести его внешний вид, манеру общения и тембр голоса, предварительно проанализировав только фотографии и видео с ним. Затем появляется цифровая копия – с ней можно общаться по видеосвязи и она четко ведет диалог.

Скопировать можно любого человека, программа постоянно учится, через несколько месяцев ее уже не отличить от реального человека.

В настоящее время создание цифрового клона человека стоит около 20 тысяч фунтов, а каждый сеанс общения с ним будет стоить еще 1000 фунтов. Услуга пока тестируется, впоследствии она будет становиться более дешевой и доступной. С

Подобная разработка, по мнению разработчиков, может стать очень популярной, хотя и спорна из-за ее нравственной составляющей. Однако тот, кто хочет «жить вечно», точно попытается им воспользоваться. Авторы программы отмечают, что их система может подойти для людей, страдающих серьезными неизлечимыми заболеваниями. Им придется провести всего несколько часов перед камерой, чтобы программа смогла воспроизвести их уникальные черты общения и сохранить эти материалы для близких.

Приложение будет работать на основе интеллектуальной системы, то есть сможет творчески выполнять разные функции и учиться.

Многие интернет-пользователи негативно отреагировали на создание виртуальных клонов умерших людей, ведь, по их словам, это не поможет смириться с потерей, а лишь усугубит психическое состояние человека, потерявшего близких.

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