В космос отправят самый мощный компьютер с искусственным интеллектом: что о нем известно

SpaceX отправит в космос мощный компьютер с ИИ для тестирования работы в условиях космической радиации и проверки на орбите.

SpaceX во время миссии Transporter 11 запустит в космос мощный компьютер с искусственным интеллектом (ИИ) на базе чипа Nvidia Jetson Orin NX. Этот компьютер разработан для работы в условиях космической радиации благодаря специальному метаматериалу, разработанному компанией Cosmic Shielding Corporation (CSC). Материал, содержащий наночастицы, предназначен для остановки движения заряженных частиц и уже был протестирован на Земле и на Международной космической станции.

Об этом сообщил Space.com

Миссия будет включать в себя запуск графического процессора, который будет размещен на борту спутника, созданного компанией Aethero. Во время четырехмесячного пребывания на орбите процессор будет осуществлять математические расчеты, результаты которых будут переданы на Землю для детальной проверки.

Цель миссии – продемонстрировать, что графический процессор с поддержкой ИИ может работать в космосе без серьезных ошибок, вызванных космическим излучением. Графические процессоры особенно уязвимы к ошибкам из-за большого количества параллельных транзисторов. Если один транзистор испытывает сбой, это может повлиять на многие другие.

Успешное завершение миссии может стать основой новой индустрии спутников с искусственным интеллектом, что позволит компьютерам в космосе работать дольше и уменьшит затраты на космические миссии.

Напомним, в США законодатели семи штатов активно работают над новыми законопроектами для регулирования искусственного интеллекта. Эти инициативы направлены на урегулирование проблем, таких как дискриминация, возникающая из-за новых технологий. Пока Конгресс не принял соответствующие законы, штаты берут на себя инициативу. В частности, обсуждаются вопросы, связанные с дипфейками и чат-ботами, такими, как ChatGPT. Известно, что всего несколько из около 200 предложенных законопроектов были приняты.

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