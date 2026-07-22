В космосе нашли голубую планету, похожую на Землю: что скрывает ее цвет

HD 189733 A b в представлении художника / © Википедия

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Астрономы исследовали экзопланету HD 189733b, которая из космоса имеет такой же насыщенный синий цвет, как Земля. Однако ее окрас связан не с океанами, а с раскаленной атмосферой, в которой могут образовываться стеклянные частицы.

Об этом говорится в материале Space Daily.

Планета расположена примерно в 63 световых годах от Земли и принадлежит к классу горячих юпитеров — больших газовых гигантов, вращающихся очень близко к своим звездам.

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HD 189733b был открыт в 2005 году. С тех пор она стала одной из наиболее исследованных экзопланет, поскольку регулярно проходит перед своей звездой и прячется за ней.

Именно при таком затмении телескоп «Габбл» помог определить цвет планеты. Астрономы измеряли общий свет звезды и HD 189733b и заметили, что после исчезновения планеты система теряла больше синего света, чем зеленого или красного.

Так учёные пришли к выводу, что сама планета имеет глубокий синий цвет. В то же время, он возникает не через воду, как на Земле, а вследствие рассеяния света силикатными частицами в верхних слоях атмосферы.

Температура на дневной стороне HD 189733b превышает 1000 градусов по Цельсию. В таких условиях силикаты могут плавиться и превращаться в мелкие капли, похожие на стекло.

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Из-за чрезвычайно мощных ветров эти частицы могут двигаться почти горизонтально, создавая явление, которое ученые описывают как стеклянный дождь.

По предварительным оценкам, скорость ветра на планете может достигать около 7200 километров в час. Более поздние исследования свидетельствовали, что воздушные потоки могут разгоняться и более чем до 8600 километров в час.

В то же время предположение о стеклянных осадках основывается на данных о температуре, составе атмосферы и физике облаков. Ни один космический аппарат напрямую не исследовал атмосферу HD 189733b.

Планета находится примерно в 4,7 миллиона километров от своей звезды и делает полный оборот вокруг нее всего в 2,2 земных суток. Из-за приливного захвата одна ее сторона постоянно повернута к звезде, тогда как другая остается в темноте.

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Резкий перепад температур между дневной и ночной сторонами и приводит к сверхмощным ветрам, которые переносят тепло и вещество вокруг планеты.

По размерам HD 189733b немного превышает Юпитер. Она не имеет твердой поверхности, пригодной для жизни, а ее синий цвет лишь создает обманчивое сходство с Землей.

Напомним, только в 25 световых годах от Земли астрономы обнаружили потенциально пригодную для жизни суперземлю GJ 3378b, вращающуюся вокруг красного карлика.

Планета остается в зоне жизни и получает около 90% энергии, которую Земля получает от Солнца, что делает ее одним из самых перспективных кандидатов для дальнейших исследований.

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