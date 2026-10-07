В космосе обнаружили "планету-феникс" рядом с мёртвой звездой

Экзопланета. Иллюстративное изображение / © pixabay.com

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Астрономы обнаружили ранее неизвестный тип экзопланеты, которая, вероятно, сформировалась из вещества, выброшенного умирающей звездой. Эта «планета второго поколения» вращается вокруг белого карлика HS 0209+0832 примерно в 270 световых годах от Земли.

Об открытии сообщает издание Live Science.

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HS 0209+0832 — чрезвычайно молодой белый карлик, образовавшийся после того, как бывшая красная звезда-гигант завершила свой жизненный цикл и сжалась до чрезвычайно плотного звездного остатка.

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Исследователи обнаружили в его атмосфере необычно высокие концентрации тяжёлых элементов — в частности, цинка, меди и ниобия. Особое внимание учёных привлек ниобий, который ранее вообще не обнаруживался в белых карликах.

Сочетание этих элементов свидетельствует о том, что они могли образоваться внутри звезды во время её превращения в красного гиганта, а впоследствии войти в состав нового планетарного мира.

«Планеты второго поколения — это миры, формирующиеся из вещества, которое звезда выбрасывает во время своей гибели. Они чрезвычайно редки, и обнаружить такую вокруг белого карлика было совершенно неожиданно», — отметил первый автор исследования Джейми Уильямс.

Планета вращается вокруг «звезды-зомби»

Дальнейшие наблюдения показали регулярные падения яркости белого карлика. Это свидетельствует о том, что планета периодически проходит перед ним.

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По расчетам исследователей, она примерно сопоставима по размерам с Юпитером, а полный оборот вокруг белого карлика совершает примерно за 4,4 земных суток.

Планета расположена настолько близко к звездным остаткам, что её атмосфера, вероятно, постепенно срывается под воздействием мощного звездного излучения. Именно этот процесс может объяснять наличие тяжёлых элементов в атмосфере белого карлика.

Возродилась из «пепла»

Учёные обратили внимание на специфическое соотношение элементов. Оно соответствует так называемому s-процессу — ядерным реакциям, в ходе которых в недрах красных гигантов образуются тяжёлые элементы.

«Это химический след, которого не должно быть ни на одной обычной планете „первого поколения“», — пояснил соавтор исследования Николас Стоун.

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Именно поэтому учёные считают, что обнаруженная система не просто пережила гибель своей звезды, а сформировалась уже после неё из материала, который она выбросила в космос.

Подобные планеты второго поколения ранее обнаруживали вблизи других звездных остатков, в частности пульсаров. Однако вокруг белого карлика такой мир обнаружили впервые.

«Похоже, она образовалась из того же материала, который её собственная звезда выбросила при своей гибели. В некотором смысле эта система дала жизнь новому миру на фундаменте старого», — сказал астрофизик Борис Генсике.

Взгляд в будущее Солнечной системы

Это открытие также позволяет заглянуть в возможное будущее Солнечной системы. Примерно через 5 миллиардов лет Солнце, согласно современным моделям, превратится в красного гиганта, а впоследствии станет белым карликом.

«Обнаружение этого единственного экземпляра поднимает вопрос о том, сколько ещё подобных объектов может существовать и может ли наша собственная Солнечная система стать домом для планеты второго поколения, сформировавшейся из пепла нашего Солнца», — отметил Генсике.

В то же время учёные отмечают, что для окончательного подтверждения сценария формирования «планеты-феникса» необходимы дополнительные наблюдения. Исследователи предполагают, что важную роль в её зарождении могла сыграть ещё одна звезда, которая помогла удержать выброшенное вещество на орбите белого карлика.

Напомним, что Солнечная система может стать нестабильной значительно раньше, чем предполагали предыдущие научные модели. Новые компьютерные симуляции показали, что планеты-гиганты могут начать переходить на хаотические орбиты примерно через миллиард лет после того, как Солнце завершит свою эволюцию и превратится в белого карлика.

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