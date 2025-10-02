В космосе обнаружили планету-обжору: она растёт каждую секунду

Планета-изгой / © L. Calçada / ESO

Астрономы зафиксировали сильнейший эпизод аккреции, когда-либо зарегистрированный для объекта планетарной массы. Планета -изгой, официально известная как Cha 1107-7626 (созвездие Хамелеона), ежесекундно поглощала около шести миллиардов тонн газа и пыли в течение нескольких месяцев.

Об этом пишет Daily Mail.

Планета-изгой — это свободно парящая масса, дрейфующая в пространстве и не вращающаяся вокруг ни одной звезды. Она находится на расстоянии 620 световых лет от нас и уже в 5–10 раз больше Юпитера, хотя все еще находится на стадии зарождения.

Загадка безумного поедания

В течение нескольких недель скорость аккреции (наращивания массы) вокруг этого мира выросла почти в восемь раз, достигнув пика в августе. Это явление озадачило ученых, поскольку большинство таких «скачек роста» происходят на древнейших этапах формирования, когда планеты окутаны плотной, невидимой для телескопов пылью.

Соавтор исследования доктор Александр Шольц из Университета Сент-Эндрюса отметил, что этот всплеск, вероятно, является «последним ручьем» роста объекта, поскольку Cha 1107-7626 «практически завершила свой рост».

Чем это открытие важно

Наблюдение с помощью Очень Большого Телескопа (VLT) и космического телескопа Джеймса Уэбба позволили ученым раскрыть новые детали процесса аккреции:

Магнитное поле как у звезды Выяснилось, что магнитное поле планеты играет решающую роль в перемещении материала с диска внутрь нее, что похоже на то, как растут молодые звезды. Размытие границ: Это открытие еще больше размывает границу между большими газовыми гигантами и звездами. Оно предполагает, что крупные планеты-изгои могут формироваться так же, как и звезды — путем сжатия газопылевых облаков. Водяной пар: После вспышки аккреции в диске вокруг планеты обнаружили водяной пар, которого там раньше не было.

Ведущий исследователь доктор Виктор Альмендрос-Абад (Национальный институт астрофизики в Италии) подчеркнул, что это открытие показывает: свободно плавающие в космосе объекты планетарной массы могут быть «захватывающими местами».

«Идея о том, что такие миры могут формировать собственные меньшие планеты из остатков диска, создавая миниатюрные планетарные системы без солнца, поражает и побуждает нас задуматься», — подытожила астроном Амелия Байо из Европейской южной обсерватории.

