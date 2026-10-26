В Космосе обнаружили планету с океанами лавы, а ее атмосфера ведет себя странно

Художественная иллюстрация 55 Cancri e / © mobiltelefon.ru

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Астрономы выявили признаки необычного химического состава атмосферы экзопланеты Cancri 55, поверхность которой может быть покрыта расплавленной породой.

Об этом пишет ScienceDaily.

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Экзопланета 55 Cancri e расположена примерно в 41 световом году от Земли. Она почти вдвое больше нашей планеты по радиусу, а ее масса примерно в восемь раз превышает земную. Один оборот вокруг своей звезды планета совершает менее чем за 18 часов.

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Через чрезвычайно малое расстояние до звезды 55 Cancri e получает интенсивное излучение, нагревающее ее поверхность до температур, при которых горные породы могут находиться в расплавленном состоянии. Поэтому астрономы относят ее к классу сверхгорячих каменистых экзопланет, которые часто называют лавовыми мирами.

Атмосфера с необычным соотношением газов

С помощью телескопа James Webb исследователи провели пять наблюдений вторичного затемнения планеты — моментов, когда она проходит по своей звезде. Анализ излучения позволил исследовать свойства ее атмосферы.

Результаты указывают на значительное количество угарного газа и относительно низкое содержание углекислого газа. Данные также свидетельствуют о возможном присутствии значительного количества водорода, что не согласуется с некоторыми традиционными моделями атмосфер лавовых планет.

Ученые предполагают, что состав атмосферы может быть связан с газами, выделяющимися из раскаленных недр планеты. Этот процесс, известный как дегазация, способен оказывать влияние на химический состав атмосферы и ее дальнейшую эволюцию.

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Возможные признаки изменчивости атмосферы

В ходе пяти наблюдений исследователи зафиксировали различия в полученных данных. Одно из возможных объяснений состоит в том, что атмосфера планеты изменяется под влиянием вулканической активности или образования облаков из поступающих из ее внутренних слоев веществ.

Такие облака могут временно влиять на температуру и свойства атмосферы. В то же время исследователи отмечают необходимость дальнейших наблюдений, чтобы определить причины выявленных изменений.

Анализ атмосферы также может помочь оценить химическое состояние недр 55 Cancri e. В частности, результаты согласовываются с возможностью того, что расплавленная порода обладает относительно восстановленными химическими свойствами, т.е. ограничена доступность кислорода для определенных химических реакций.

Ранее сообщалось, что астрономы обнаружили белый карлик, который может иметь необычную зеленую окраску.

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Мы ранее информировали, что ученые заявили, что обнаружили самую горячую звезду, в зоне годности которой находится планета.

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