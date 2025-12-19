В космосе произошла авария Starlink: спутник движется в сторону Земли

Спутники Старлинк

Один из спутников спутниковой сети Starlink компании SpaceX потерпел серьезную неисправность на орбите и начал постепенно снижаться в направлении Земли. Авария произошла в среду, 17 декабря, когда аппарат находился на высоте около 418 км.

Об этом сообщило издание Space.

В Starlink сообщили, что из-за сбоя была полностью потеряна связь со спутником. Также зафиксировали вентиляцию двигателя, падение орбиты примерно на четыре километра и выброс небольшого количества обломков с низкой относительной скоростью. Сейчас все фрагменты находятся под контролем и отслеживаются.

В компании не исключают, что двигатель аппарата мог быть поврежден или частично разрушен. SpaceX работает совместно с NASA и Космическими силами США, чтобы контролировать ситуацию и движение обломков. В Starlink уверяют: угрозы для Международной космической станции и ее экипажа нет, поскольку траектория спутника проходит ниже орбиты МКС.

По оценкам компании, аппарат остается почти целым, но хаотично вращается и полностью сгорит в атмосфере Земли в течение нескольких недель. Инженеры SpaceX уже выясняют причины инцидента и внедряют обновления программного обеспечения, чтобы минимизировать риски подобных сбоев для других спутников.

Сейчас группировка Starlink является крупнейшей в мире — она насчитывает около 9,3 тысячи активных спутников, что составляет примерно 65% всех действующих аппаратов на околоземной орбите. Только в этом году SpaceX осуществила 122 миссии Starlink и вывела в космос более 3 тысяч новых спутников.

В компании также обращают внимание на проблему координации между операторами космических аппаратов. По словам вице-президента SpaceX по инженерии Starlink Майкла Николлса, недавно спутник, запущенный китайской ракетой, едва не столкнулся с аппаратом Starlink из-за отсутствия надлежащего предупреждения и согласованных действий.

