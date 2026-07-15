В космосе впервые сделали рентген человека: что показал эксперимент

Земля из космоса / © NASA

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Ученые впервые в истории успешно сделали рентгеновские снимки человека непосредственно на орбите Земли. Эксперимент показал, что портативная цифровая рентгеновская система способна работать в условиях микрогравитации.

Об этом пишет RSNA.

Исследование было проведено во время 3,5-дневного полета космического корабля Fram2 полярной орбитой.

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Экипаж использовал коммерческую портативную цифровую рентгеновскую систему, предварительно протестированную на Земле. Перед полетом участники прошли лишь четырехчасовую учебу, после чего самостоятельно выполняли рентгенографию уже в космосе.

Полученные фотографии сравнили с изображениями, сделанными до старта миссии.

Исследователи установили, что качество рентгеновских снимков в космосе практически не уступало снимкам, сделанным на Земле.

Рентгенологи не выявили существенных отличий в четкости, контрастности или общем качестве изображений. Единственной проблемой стало правильное позиционирование человека во время съемки центральной части тела, ведь в условиях невесомости это гораздо сложнее.

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Кроме медицинской диагностики систему протестировали для проверки оборудования.

Рентген позволил с высокой точностью рассмотреть внутреннее устройство технических устройств без их разборки. По возвращении на Землю оборудование осталось полностью работоспособным, несмотря на незначительные повреждения при вхождении космического корабля в атмосферу.

Авторы исследования отмечают, что во время длительных космических миссий, в частности полетов к Луне или Марсу, астронавтам может потребоваться быстрая диагностика переломов, травм или других заболеваний.

До этого времени основным методом визуальной диагностики на орбите оставалось ультразвуковое исследование. Применение рентгенографии значительно расширяет возможности медицинской помощи в космосе.

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В то же время, ученые отмечают, что перед внедрением таких систем в регулярные космические миссии необходимо усовершенствовать методики работы в условиях микрогравитации и стандартизировать процесс получения снимков.

Напомним, в космосе человеческое сердце стремительно теряет массу из-за отсутствия гравитации и снижения нагрузки. После 10-дневной миссии главная камера сердца уменьшается в среднем на 12%. Это естественная адаптация организма. При возвращении на Землю возникает риск головокружения и обморока из-за уменьшенного объема крови. Для длительных полетов, таких как на Марс, требуются эффективные профилактические мероприятия и тренировки.

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