В костях динозавров ученые обнаружили давнюю инфекцию

Респираторная инфекция - старейшая у известных динозавров.

Группа палеонтологов из США впервые обнаружила на юго-западе штата Монтана следы древней респираторной инфекции в ископаемых костях динозавра.

Результаты исследования были опубликованы в научном журнале Scientific Reports.

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Повреждения, обнаруженные в позвонках юного зауропода в возрасте 150 миллионов лет по прозвищу "Долли", указывают на легочную инфекцию, переместившуюся в его кости. Инфекция на 50 миллионов лет старше респираторной инфекции у титанозавра, обнаруженного ранее в Бразилии.

“Учитывая возможные симптомы инфекции и состояние позвонков этого динозавра, ему можно было только посочувствовать. Открытие инфекции у этого ящера помогает нам проследить эволюционную историю респираторных болезней в прошлом, а также дает нам представление о типичных болезнях динозавров”, — рассказал один из участников раскопок, сотрудник Музея динозавров Больших равнин в США Кэрри Вудрафф.

Динозавры подобного вида имеют довольно длинную шею, состоящую из нескольких десятков пустых позвонков. Исследователи провели анализ трех шейных позвонков и нашли аномальные костные выступы необычной структуры, которые могли сформироваться в ответ на инфекцию. Благодаря этой находке специалисты и смогли обнаружить заболевание у зауропода.

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Ранее ученые назвали точную дату вымирания динозавров. По данным исследователей, метеорит упал в период перехода от весны к лету в северном полушарии — то есть динозавры погибли в июне.

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