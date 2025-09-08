В Марс может врезаться комета, которую считают НЛО

Комета / © Associated Press

Реклама

Загадочная межзвездная комета 3I/ATLAS, которую астрономы обнаружили в начале 2025 года, направляется к Солнечной системе. Ученые предполагают, что она может быть инопланетным объектом и даже столкнуться с Марсом.

Об этом пишет Medium.

В начале года астрономы обнаружили необычный объект — межзвездную комету 3I/ATLAS, направляющуюся к Солнечной системе. Наблюдения с помощью телескопа James Webb показали аномальные характеристики: высокое содержание углекислого газа по сравнению с водой и интенсивно облученное ледяное ядро. Подобные данные не свойственны обычным кометам, что породило новые гипотезы о ее происхождении.

Реклама

Профессор Гарвардского университета Ави Лоеб предположил, что 3I/ATLAS может быть не только естественным телом, но и искусственным объектом, созданным внеземной цивилизацией. По его мнению, траектория движения кометы слишком точная: расчеты показывают, что она пройдет на расстоянии всего около 2 млн км от Марса.

Это открывает возможность детального наблюдения за объектом с помощью марсианского орбитального аппарата NASA (MRO). В то же время ученик Лоеба, Адам Гиберд, считает, что даже небольшое изменение скорости — около 10 км/с — может направить комету на столкновение с Красной планетой осенью 2025 года.

По словам ученых, природные механизмы, например выброс обломков из ядра, вряд ли обеспечат столь значительный маневр. Это может стать аргументом в пользу искусственного происхождения объекта.

Лоеб также призывает проверить архивные данные MRO на наличие мелких объектов, которые могли достичь поверхности Марса, но остались незамеченными. Ученый считает, что такая миссия может стать первым в мире целенаправленным поиском следов инопланетных технологий.

Реклама

Напомним, в июле ученые из Оксфордского университета зафиксировали загадочный межзвездный объект 3I/ATLAS, который, по их мнению, может быть древнейшей кометой из всех известных человечеству. Пока астрономическое сообщество размышляло над ее происхождением, американское издание The New York Post опубликовало материал, в котором предположило, что Землю могут атаковать инопланетяне.