В Марс врезались два огромных метеорита: ученые шокированы последствиями (фото)

Ученые из NASA представили новый отчет о работе двух космических аппаратов на Марсе, в котором говорится, что за все время наблюдений на Красной планете они смогли зафиксировать падение крупнейших метеоритов.

Об этом пишет The Guardian.

По словам ученых, два метеорита были размером от 5 до 12 метров, но в результате падения оба оставили на Марсе кратеры диаметром почти 150 метров. Глубина этих кратеров оценивается примерно в 20 метров. Падение метеоритов произошло примерно на расстоянии 3,5 тысячи км от пребывания аппарата InSight.

Фото: Associated Press

Специалисты говорят, что еще многое придется узнать о внутренней структуре Марса и о его сейсмической активности, ведь планета сохраняет еще очень много загадок.

Напомним, исследователи выяснили, когда и как исчезла жизнь на Марсе.

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