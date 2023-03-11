В марте можно будет увидеть в небе необычное явление: названы даты

С 10 марта и по 21 марта у всех жителей Земли есть шанс наблюдать за светящейся пирамидой, которая будет освещать небо. Это явление называется зодиакальный свет, и он возникает в результате отражения солнечного света частицами пыли, находящимися между Солнцем и Землей.

Об этом пишет Space.

Сияние зодиакального света проявляется на фоне зодиакальных созвездий и отсюда такое название этого явления. Но в этом мире нет ничего сверхъестественного и его появление достаточно просто объяснимо. Ученые считают, что зодиакальный свет происходит от обломков, покинувших семейства Юпитера.

Они названы в честь газового гиганта, потому что именно гравитационное влияние планеты определяет их орбиты вокруг Солнца. Когда эти кометы подлетают близко к Солнцу, они под действием излучения сбрасывают частицы пыли и льда, которые потом остаются рядом с нашей звездой.

В эти дни две самые яркие планеты, видимые в небе, Венера и Юпитер, также будут видны на закате после захода Солнца. Поэтому есть шанс увидеть эти планеты в обрамлении этого внеземного света.

Напомним, в финской Лапландии заметили северное сияние: его сфотографировали фотографы.

Раньше многих наблюдателей за космосом в Новой Зеландии заинтриговало таинственное спиральное явление, светящееся голубым светом и видневшееся в вечернем небе.

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