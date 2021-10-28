В Мексике археологи обнаружили почти 500 "скрытых" комплексов древних майя (видео)

Ученые считают, что комплексы служили местами ритуального собрания.

Во время раскопок, на юге Мексики, археологи обнаружили 478 древних церемониальных комплексов, построенных разными доколумбовыми цивилизациями.

Об этом пишет IFLS.

В прошлом году та же команда исследователей раскопала самое большое и древнее сооружение майя из когда-либо найденных — Агуада Феникс. Считается, что он был построен между 1000 и 800 гг. до н. э., и отличался особой планировкой, состоящей из центрального плато, по бокам которого располагались 20 небольших платформ (насыпей).

Такое расположение было очень важно, поскольку число 20 имело космологическое значение для майя. Археологи также нашли несколько других объектов, построенных в соответствии с этой же схемой.

На территории площадью 84 500 км им удалось обнаружить почти 500 древних комплексов, датируемых периодом между 1050 и 400 гг. н. э. Интересно, что многие эти сооружения повторяют пространственное расположение Агуада Феникса, но были построены культурами, предшествующими майя.

"Сан-Лоренцо всегда считался уникальным и отличался в плане расположения от тех построек, которые появились позже. Однако теперь мы знаем, что он очень похож на Агуада Феникс. Это говорит нам о том, что Сан-Лоренцо использовался в качестве примера для других сооружений, которые позже были построены майя", — объяснил автор исследования Такеши Иномата из Аризонского университета.

Археологи считают, что комплексы служили местами ритуальных собраний, и некоторые из них были построены в определенные важные даты на одной прямой с восходом солнца.

Как сообщалось, в Помпеях была найдена уникальная гробница с полумумифицированным телом.

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