В Мексике на строительной площадке археологи обнаружили 1500-летний город майя

На мексиканском полуострове Юкатан археологи обнаружили руины древнего города мая. Он был обнаружен на строительной площадке будущего промышленного парка.

Археологи заявили, что очень удивлены находкой, особенно тем, что часть города очень хорошо сохранилась.

Об этом пишет Reuters.

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"В этих больших дворцах жили люди из разных социальных классов… Священники, писцы, а также были и обычные люди, жившие в небольших зданиях", — сказал Карлос Пераса, один из археологов.

В древнем городе обнаружили дворцы с пирамидами, посуду, украшения и орудия труда. Фундаменты некоторых построек хорошо сохранились, поэтому археологи считают, что город был заселен с 600 до 900 годы нашей эры. По их подсчетам, в нем проживало более 4 тысяч человек.

Напомним, в Швейцарии во время строительства новой лодочной станции в Basel Rowing Club ученые наткнулись на руины последнего из когда-то построенных римлянами амфитеатра.

В Днепре показали археологические находки, которые были раскопаны во время строительства трассы

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