Древняя гробница в Мексике / © INAH

В южной Мексике археологи открыли хорошо сохранившуюся гробницу сапотекской культуры возрастом около 1400 лет, которую президент страны Клаудия Шейнбаум Пардо назвала самым весомым археологическим открытием страны за десятилетия. Захоронение датируют примерно 600 годом нашей эры.

Об этом сообщило издание Independent.

Особое внимание исследователей привлекла скульптура совы с широко раскрытыми глазами, в клюве которой — оштукатуренная и раскрашенная фигура человека. В доиспанской традиции сапотеков сова символизировала ночь и смерть, поэтому, по предположению ученых, скульптура изображает почитаемого предка, похороненного в гробнице. Погребальный комплекс также украшен разноцветными фресками, резными календарными знаками и каменными плитами с человеческими фигурами в головных уборах и с артефактами в руках — вероятными охранниками гробницы.

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум Пардо отметила, что находка является исключительной благодаря уровню сохранности и объему информации о древнем обществе. Такую же оценку дали в Национальном институте антропологии и истории (INAH).

«Это исключительное открытие благодаря уровню сохранности и тому, что оно рассказывает о культуре сапотеков: ее социальной организации, похоронных ритуалах и мировоззрении, сохраненные в архитектуре и фресках», — отметила министр культуры Клаудия Куриэль де Иказа.

В INAH отметила, что гробница состоит из прихожей и погребальной камеры, украшенных скульптурными и живописными элементами. Внутри археологи обнаружили фрески охристых, белых, зеленых, красных и синих тонов, изображающие процессию людей с мешками копала, движущихся ко входу. По словам Клаудии Куриэль де Иказа, открытие подчеркивает «тысячелетнее величие Мексики» и ее ключевую роль в культурной истории древней Мезоамерики.

Сейчас на месте продолжаются исследовательские и консервационные работы: в частности, специалисты стабилизируют хрупкие настенные росписи.

