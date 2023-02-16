В Мексике во время строительства трассы обнаружили курганы древней цивилизации

Исследователи раскопали два из четырех курганов, обнаруженных в штате Тамаулипас, содержащих захоронения, соответствующие поздней фазе классического периода, примерно между 600 и 900 годами нашей эры (на основе датировки типов керамики, найденных в городе). Произошло это при строительстве трассы.

Об этом пишет Heritage Daily.

Один из круглых курганов в Эль-Наранхо имеет 20 метров в диаметре и был построен из известняка и базальта, которые, как полагают, привезены издалека. Курган содержит захоронения трех взрослых людей, украшенных украшениями из ракушек в форме цветка, обсидиановыми лезвиями и серьгами из зеленого кварца.

Другой курган имеет диаметр 30 метров и содержит погребение взрослого человека внутри известняковой конструкции — погребальная практика, подобная той, что наблюдается на стоянке уастеков Тамток в Сан-Луис-Потосе, на юге штата Тамаулипас.

Цивилизация уастеков – это доколумбовая мезоамериканская культура, занимавшая территорию на побережье Мексиканского залива.

Напомним, в Риме во время ремонта канализационной системы под парком была обнаружена древнеримская статуя мифологического персонажа Геркулеса. Раскопки достигли глубины 20 метров.

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