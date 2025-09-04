В Мертвом море зафиксировали "солевой снегопад": редкое явление поразило ученых

Мертвое море / © fanstyle.ru

В Мертвом море исследователи зафиксировали редкое природное явление — так называемый «солевой снегопад». Это открытие позволило ученым лучше понять, как формируются массивные соляные отложения под поверхностью Земли.

Об этом сообщило издание Dailygalaxy.

«Снег» из кристаллов соли образовался из-за сложного взаимодействия температуры и солености воды. В летний период поверхностные слои становятся теплыми и более солеными из-за интенсивного испарения и начинают опускаться. В то же время более глубокие, холодные и менее соленые воды поднимаются вверх. Это вертикальное перемешивание вызывает кристаллизацию соли в средних слоях и создает иллюзию солевого снегопада.

Ученые подчеркивают, что такое сезонное перемешивание играет ключевую роль в формировании соляных структур — куполов и труб, которые растут на дне моря. Открытие важно еще и потому, что Мертвое море сейчас остается единственным местом на планете, где подобные процессы можно наблюдать в реальном времени.

«Сегодня Мертвое море — единственное место в мире, где мы можем изучать механизм этих процессов», — заявил профессор Эккарт Мейбург.

Подобные соляные гиганты существуют также под Красным и Средиземным морями, однако там их образование давно прекратилось.

Исследователи отмечают, что «солевой снег» чаще всего наблюдается зимой, тогда как летние случаи крайне редки. Последний стал возможным благодаря сочетанию высокой температуры, интенсивного испарения и изменений солености.

