В Минобороны объяснили, как будет работать приложение для военных Армия+

Приложение будет не документом, а "кодовым никнеймом", по которому можно будет узнать персональную информацию.
Глава проекта Армия+ Роман Завгородний рассказал, как будет работать новое приложение для военнослужащих АрмияID.
Об этом информирует Эспрессо.
"Уже сейчас АрмияID предоставляет возможность обратиться к украинцам, к украинским сервисам, к украинским бизнесам. Если у вас есть необходимость, потребность или желание вознаграждать наших военнослужащих, мы можем это сделать вместе с вами через предоставление возможности обмена и подтверждения статуса, что военнослужащий действительно военнослужащим", — сказал Завгородний.
Он заявил, что это может касаться различных скидок бонусов, льгот на заправку топливом, бесплатные билеты и прочее.
Кроме того, по словам Завгороднего, это приложение является аперсонализированным имейлом или номером военного телефона.
"Если я увижу ваш номер телефона, или у вашего коллеги номер телефона, я по нему не пойму ничего, кто это. Но это такой способ контактировать. Мы придумали этот способ, почему? Чтобы деперсонализировать, и обеспечить безопасность, лучшую безопасность данных. просто: кто твой командир, вот ему номер отправил, и система знает и отправляет ему", – рассказал он.
Завгородний отметил, что приложение это не документ, а "кодовый никнейм", по которому можно будет узнать персональную информацию.
"Если бы мы использовали, например, РНОКПП, у вашего РНОКПП есть дата рождения, ваш пол, и РНОКПП — это персональная информация. Это неправильно, некорректно с точки зрения безопасной и логической. Есть, пожалуйста, аперсонизированный ID. И что он нам дает ? Показывает ли это человек военный, или это человек невоенный", — рассказал он.
В то же время руководитель проекта Армия+ проинформировал о рапортах для военных в приложении.
"Электронный рапорт имеет определенное время на жизнь. Например, рапорт по семейным обстоятельствам, отпуск, согласно этому новому порядку, имеет 48 часов в реакцию. Соответственно, если реакции нет, автоматическая система его отклоняет, он необработан. Есть на него определенный таймер, напоминание, и мы этот процесс пытались сделать удобными как для командиров, так и справедливый, честный, понятный солдатам", — пояснил Завгородний.
Напомним, ранее сообщалось, что Зеленский презентовал приложение "Армия+": что о нем известно.
Кроме того, мы также информировали, что Минобороны сообщили, сколько украинцев обновили свои данные через Резерв+.
Читайте также:
- "Резерв+" показал очень классные результаты": в Минобороны рассказали о функциях, которые появятся в приложении
- Достаточно ли обновить данные через "Резерв+" без посещения ТЦК: что говорят в Минобороны
- Влияет ли обновление данных через "Резерв+" на ускоренное получение повестки: что говорят в Минобороны