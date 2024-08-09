В Минобороны объяснили, как будет работать приложение для военных Армия+

Приложение будет не документом, а "кодовым никнеймом", по которому можно будет узнать персональную информацию.

Глава проекта Армия+ Роман Завгородний рассказал, как будет работать новое приложение для военнослужащих АрмияID.

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Об этом информирует Эспрессо.

"Уже сейчас АрмияID предоставляет возможность обратиться к украинцам, к украинским сервисам, к украинским бизнесам. Если у вас есть необходимость, потребность или желание вознаграждать наших военнослужащих, мы можем это сделать вместе с вами через предоставление возможности обмена и подтверждения статуса, что военнослужащий действительно военнослужащим", — сказал Завгородний.

Он заявил, что это может касаться различных скидок бонусов, льгот на заправку топливом, бесплатные билеты и прочее.

Кроме того, по словам Завгороднего, это приложение является аперсонализированным имейлом или номером военного телефона.

"Если я увижу ваш номер телефона, или у вашего коллеги номер телефона, я по нему не пойму ничего, кто это. Но это такой способ контактировать. Мы придумали этот способ, почему? Чтобы деперсонализировать, и обеспечить безопасность, лучшую безопасность данных. просто: кто твой командир, вот ему номер отправил, и система знает и отправляет ему", – рассказал он.

Завгородний отметил, что приложение это не документ, а "кодовый никнейм", по которому можно будет узнать персональную информацию.

"Если бы мы использовали, например, РНОКПП, у вашего РНОКПП есть дата рождения, ваш пол, и РНОКПП — это персональная информация. Это неправильно, некорректно с точки зрения безопасной и логической. Есть, пожалуйста, аперсонизированный ID. И что он нам дает ? Показывает ли это человек военный, или это человек невоенный", — рассказал он.

В то же время руководитель проекта Армия+ проинформировал о рапортах для военных в приложении.

"Электронный рапорт имеет определенное время на жизнь. Например, рапорт по семейным обстоятельствам, отпуск, согласно этому новому порядку, имеет 48 часов в реакцию. Соответственно, если реакции нет, автоматическая система его отклоняет, он необработан. Есть на него определенный таймер, напоминание, и мы этот процесс пытались сделать удобными как для командиров, так и справедливый, честный, понятный солдатам", — пояснил Завгородний.

Напомним, ранее сообщалось, что Зеленский презентовал приложение "Армия+": что о нем известно.

Кроме того, мы также информировали, что Минобороны сообщили, сколько украинцев обновили свои данные через Резерв+.

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