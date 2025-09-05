В мире есть только одни позвоночные с прозрачной кровью: кто они

Ледяная рыба / Фото: IFL Science

Уникальная ледяная рыба, обитающая в Антарктиде, имеет прозрачную кровь. По словам ученых, эти существа — единственные известные позвоночные, у которых во взрослом возрасте в крови нет гемоглобина. Поэтому они имеют очень интересную окраску.

Об этом пишет IFL Science.

Жизнь в Антарктиде нелегка: строгие условия подталкивают животных к крайностям эволюции, чтобы дышать, питаться и не замерзать.

Ярким примером того, какие трудности может справиться с жизнью, являются необычные антарктические ледяные рыбы. Жизнь в водах с низкой температурой сформировала их зрение, изменила их окрас и дала им прозрачную кровь.

Ледяные рыбы — единственные позвоночные без гемоглобина в крови.

Необычная окраска рыб является результатом полного отсутствия гемоглобина в их крови. В то же время это делает их единственными известными позвоночными, у которых нет гемоглобина во взрослом возрасте. Такая особенность изменила их облик, а также физиологию.

Ученые отмечают, что отсутствие гемоглобина, связанное с бесцветной кровью с небольшим количеством нефункциональных эритроцитоподобных клеток, придает этим рыбам своеобразный бледный цвет, за который их и назвали ледяными рыбами.

Ледяная рыба / Фото: IFL Science

Поскольку ледяным рыбам не хватает гемоглобина, кислород переносится исключительно в физическом растворе. Поэтому кислородная емкость их крови составляет лишь одну десятую от способности красно кровных костных рыб, несмотря на увеличение растворимости газа при низкой температуре.

Жизнь в экстремальных условиях

Антарктические ледяные рыбы — яркий пример того, что может произойти если изолировать вид в экстремальных условиях.

Эти рыбы появились впервые, когда Антарктида охладилась десятки миллионов лет назад. Это произошло в тот момент, когда их предки заняли новую экологическую нишу.

Случайная мутация сделала их неспособными производить гемоглобин. Ученые отмечают, что если бы это произошло с рыбами в других частях океана, они погибли бы, однако холодные и богатые кислородом воды Антарктиды позволили им выжить без него.

Исследование, проведенное в 2022 году, выявило, 60 миллионов белокровых ледяных рыб, наслаждавшихся жизнью в самом большом из когда-либо обнаруженных мест гнездования. Оно спрятано под шельфовым ледником Филхнера на юге антарктического моря Ведделла и считается самым большим в мире местом размножения рыб.

По оценкам наблюдений, численность популяции места гнездования, составляющая 60 миллионов особей, свидетельствует о том, что эта территория является жизненно важной для этого вида и является морской средой, заслуживающей охраны.

Ранее ученые обнаружили колонии существ в глубочайших частях Тихого океана — глубже Эвереста. Огромные скопления червей и моллюсков могут жить в полной темноте, без кислорода и без привычного для людей источника пищи.

Кроме того, в глубинах Антарктического океана ученые впервые зафиксировали биогеографическую границу, разделяющую два типа медуз. Несмотря на то, что они генетически схожи, одна форма не выходит за пределы северных широт. Исследователи считают, что это может быть связано с защитой от хищников и экологическими условиями.

