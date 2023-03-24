В мире может образоваться новый океан: исследователи назвали, где именно

В Африке может образоваться новый океан, поскольку континент продолжает раскалываться.

Об этом пишет yahoo.com.

По словам исследователей, раскол образовался в пустыне Эфиопии, создав возможность Кении и Уганде развить береговую линию по мере того, как в ущелье образуется новый океан.

"Это единственное место на Земле, где вы можете изучить, как континентальный разлом становится океаническим разломом. Мы видим, что океаническая кора начинает формироваться, потому что она заметно отличается от континентальной коры по своему составу и плотности", – сказал докторант Университета Лидса Кристофер Мур.

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Раскол протяженностью 56 км, известный как Восточно-Африканский разлом, образовался в 2005 году, но любое развитие нового океана займет от 5 до 10 миллионов лет, говорят исследователи.

"Аденский залив и Красное море будут затоплены над регионом Афар и восточноафриканской рифтовой долиной и станут новым океаном, а эта часть Восточной Африки станет отдельным небольшим континентом", — сказал морской геофизик Кен Макдональд.

Причина раскола остается неизвестной, но некоторые исследователи считают, что образование разлома было вызвано тектоническими процессами, подобными происходящим на дне океана.

Разлом находится на границе трех тектонических плит – Сомали, Нубийской и Аравийской. Они отдаляются друг от друга на несколько миллиметров в год.

Напомним, ученые Университета Восточной Англии напуганы увеличением количества смертоносных мясоядных бактерий. По данным ученых, количество Vibrio vulnificus удвоится в ближайшие десятилетия.

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