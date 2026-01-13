В мире стало хитом приложение "Ты мертв?": что он делает и для чего его устанавливают

Одиночество / © pixabay.com

В Китае стремительно растет спрос на мобильное приложение «Ты мертв?» (Are You Dead?). Сервис, разработанный компанией Moonscape Technologies создан специально для людей, которые живут сами и волнуются, что в случае несчастного случая об этом никто не узнает.

Об этом пишет Business Insider.

Пользователь должен каждые два дня заходить в приложение и нажимать на специальную кнопку. Это действие подтверждает, что человек жив, здоров и не нуждается в помощи.

Если подтверждение не поступает в установленный срок, система автоматически передает тревожное сообщение доверенному лицу (родственнику или другу), контакты которого были указаны заранее.

Для чего создали приложение

Хотя приложение запустили еще в мае прошлого года, пик его популярности пришелся именно на последние недели. Основной аудиторией стали не пенсионеры, как можно ожидать, а молодые офисные работники и студенты в мегаполисах.

Актуальность такого сервиса подтверждает статистика. По прогнозам китайских исследователей, к 2030 году количество проживающих сами может достигнуть 200 миллионов человек. Именно на огромную аудиторию ориентируются разработчики, позиционируя свой продукт как базовый инструмент безопасности.

Несмотря на успех, название «Ты мертв?» вызвало неоднозначную реакцию в социальных сетях. Часть пользователей раскритиковала ее за чрезмерную мрачность и прямолинейность. В ответ на это Moonscape Technologies заявили, что уже рассматривают варианты ребрендинга для смягчения имиджа.

На международном рынке приложение известно под названием Demumu. Он уже попал в топы платных программ в США, Сингапуре, Гонконге, Австралии и Испании.

В ближайшее время разработчики планируют привлечь дополнительные инвестиции и создать адаптированную версию сервиса специально для пожилых людей.

