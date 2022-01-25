В мире стремительно растет спрос на онлайн-образование: какие курсы самые популярные среди украинцев

Жители Украины стали на треть чаще посещать онлайн-курсы в 2021 году по сравнению с 2020-м.

Спрос на онлайн-образование в мире стремительно растет. Только за прошлый год количество обращений к диджитал-платформам увеличилось на 98%. Такие данные были обнародованы в международной исследовательской компании.

Об этом рассказали в эфире "Сніданку з 1+1" 25 января.

Так, по данным экспертов, жители Украины стали на треть чаще посещать онлайн-курсы в 2021 году по сравнению с предыдущим годом и вошли в тройку лидеров европейских стран, где покупают онлайн-курсы. Самый большой спрос – в столице. Также среди лидеров – Харьков, Одесса, Львов и Днепр. По популярности больше всего покупают курсы английского языка, современные бизнес-направления, ІТ-программирование и курсы подготовки для школьников.