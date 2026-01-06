В Мировом океане впервые обнаружили уникальное существо-великан (фото)

Океан / © Pixabay

Реклама

Глубины Мирового океана, где царит полная темнота и экстремальное давление, снова подбросили ученым сенсационную находку. Океанологи сняли одно из самых загадочных существ планеты — редкую фантомную медузу Stygiomedusa gigantea, которую из-за ее призрачного вида называют «призраком бездны».

Об этом пишет T4.

Этот вид считается настоящим гигантом среди медуз. Диаметр ее купола достигает около одного метра, однако главное внимание привлекают четыре массивные ротовые лопасти, которые могут вырастать до 10 метров в длину. Именно ими медуза захватывает добычу, обволакивая планктон и мелких морских организмов, ведь в отличие от большинства родственников, она не имеет тонких жалких щупалец.

Реклама

Особенностью фантомной медузы является и ее окраска. Красновато-бурый цвет делает животное почти невидимым в глубоководном световом спектре, что помогает ему маскироваться в темноте океана.

Несмотря на то, что Stygiomedusa gigantea была впервые описана еще в 1899 году, за более чем столетие ее видели лишь около сотни раз. Причина — в труднодоступной среде обитания. Обычно эти медузы обитают на глубинах до 6 700 метров, куда редко добирается исследовательская техника.

Однако недавно ученые Океанического института Шмидта смогли зафиксировать уникальные кадры этого существа в Атлантическом океане вблизи берегов Аргентины. Необычно то, что медуза поднялась на глубину около 253 метров, что позволило получить видео высокого качества в районе подводного каньона Колорадо-Роусон.

Интересно, что на официальное признание Stygiomedusa gigantea как отдельного вида человечеству понадобилось почти 60 лет после ее первого открытия. Это лишь подчеркивает, насколько ограниченными остаются знания об обитателях океанических глубин.

Реклама

Фантомная медуза имеет почти глобальное распространение — ее фиксировали в разных частях Мирового океана, за исключением Арктики. Чаще всего она встречается в холодных водах вблизи Антарктиды. В то же время наука до сих пор не имеет ответов на ключевые вопросы: сколько живет этот гигант, как он размножается в условиях полной темноты и какие механизмы позволяют поддерживать такие большие размеры при дефиците пищи.

Каждая новая встреча с фантомной медузой напоминает исследователям, что глубины океана остаются менее изученными, чем поверхность некоторых планет, а существа, которые кажутся «монстрами», на самом деле являются примером удивительной эволюционной адаптации жизни на Земле.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Антарктиде подводным аппаратам удалось зафиксировать трех гигантских медуз-фантомов Stygiomedusa gigantea.