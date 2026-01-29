В Млечном Пути зафиксировали "побеги" звезд: астрономы нашли неожиданные причины

Млечный путь

Астрономы зафиксировали в Млечном Пути необычное поведение массивных звезд: часть из них движется по галактике с чрезвычайно высокой скоростью, удаляясь от мест своего рождения. Новое масштабное исследование помогло выяснить, что именно стоит за этим явлением.

Исследователи проанализировали 214 звезд O-типа — самых массивных и ярких в нашей галактике. Для этого они объединили данные миссии Gaia Европейского космического агентства и спектроскопические наблюдения проекта IACOB. Впервые для такой большой выборки удалось одновременно изучить скорость движения, вращение и двойственность звезд-беглецов.

Результаты показали: большинство звезд-беглецов вращается медленно. В то же время быстро вращающиеся объекты чаще связаны со взрывами сверхновых в двойных системах, когда звезда получает мощный «толчок» от гибели компаньона. Зато звезды с высокими пространственными скоростями обычно являются одиночными — это свидетельствует об их гравитационном выбросе во время тесных взаимодействий в молодых звездных скоплениях.

Ученые также обнаружили 12 двойных систем-беглецов, среди которых — три известные рентгеновские двойные системы высокой массы и несколько перспективных кандидатов с черными дырами. При этом почти не найдено звезд, которые одновременно движутся с большой скоростью и быстро вращаются, что указывает на различные механизмы их формирования.

По словам ведущего автора работы Мар Карретеро-Кастрильо, это исследование устанавливает беспрецедентные ограничения для моделей происхождения массивных звезд-беглецов в Млечном Пути. Ученые отмечают: такие объекты играют важную роль в эволюции галактик, рассеивая тяжелые элементы и излучение в межзвездной среде.

Ожидается, что будущие публикации данных Gaia позволят проследить прошлые траектории этих звезд и точнее связать их с местами рождения, а также найти новые экзотические системы с нейтронными звездами или черными дырами.

