В Monobank произошел технический сбой: когда заработает приложение

В Monobank произошел технический сбой: когда заработает приложение

Приложение будет работать в обычном режиме ориентировочно в 23:30.

Поздним вечером 16 апреля в приложении Monobank произошел технический сбой. Пользователи банка не могут войти в приложение и провести какие-либо операции.

Об этом сообщил соучредитель банка Олег Гороховский.

"У нас технический сбой. Ориентировочное время восстановления – один час. Извините", — коротко написал Гороховский.

Открывая приложение, появляется уведомление о регламентных работах. Как говорится в сообщении финучреждения, приложение Monobank будет работать в обычном режиме ориентировочно в 23:30.

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