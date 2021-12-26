В NASA более часа корректировали курс телескопа, который будет искать внеземную жизнь в космосе

В NASA более часа корректировали курс телескопа, который будет искать внеземную жизнь в космосе

В космическом агентстве подчеркнули, что операция прошла успешно.

Специалисты Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) в воскресенье, 26 декабря, скорректировали курс полета мощного телескопа "James Webb", накануне запущенного в космос.

"Началась первая коррекция курса полета "James Webb". Она длилась 65 минут и сейчас уже завершена", — сообщили в NASA.

В космическом агентстве подчеркнули, что операция прошла успешно.

Отмечается, что коррекция курса помогла более точно настроить траекторию движения аппарата в направлении зоны размещения.

Напомним:

NASA запустило в космос самый дорогой телескоп в истории человечества, который будет изучать эволюцию Вселенной и будет искать внеземную жизнь. Старт прошел с космодрома "Куру" во французской Гвиане. Строили телескоп четверть века и потратили на него более 10 миллиардов долларов.

В NASA рассчитывают, что это устройство заменит телескоп "Hubble", работающий на орбите более 30 лет. "James Webb" отправится на расстояние примерно в полутора миллиона километров от Земли – первые данные с него ожидают получить не ранее чем через полгода.

НАСА запустила в космос самый дорогой телескоп в истории человечества | Новости мира

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