В новой работе ученый из NASA описал концепцию миссии, которая позволит применить Солнце как гигантскую гравитационную линзу. Для этого космический аппарат должен выйти на расстояние около 650 астрономических единиц — более чем в четыре раза дальше, чем сегодняшний предел, которого достиг Voyager 1.

Об этом сообщило издание Iflscience.

Речь идет об использовании солнечной гравитационной линзы — естественного эффекта, когда масса звезды искривляет пространство-время и усиливает свет далеких объектов. В такой точке можно было бы получать изображения, недостижимые ни для одного современного или перспективного телескопа — вплоть до возможности рассматривать поверхность планет.

Идею впервые описал инженер фон Рассел Эшлеман еще в 1979 году, отмечая, что аппарат, размещенный вдоль фокальной линии Солнца, теоретически способен вести наблюдения и связь на межзвездных расстояниях.

В новой препринтной статье автор Слава Турышев, исследователь Лаборатории реактивного движения NASA, оценивает реальные способы доставить аппарат в нужный регион. Он рассмотрел два варианта — солнечные паруса и ядерный электрический двигатель NEP.

По его расчетам, аппарат на солнечных парусах может достичь 650 а.е. примерно за 25-40 лет. Для этого придется выполнить маневр с приближением к Солнцу на 0,04-0,08 а.е., чтобы получить необходимое ускорение. Однако такая система почти не позволяет брать большую полезную нагрузку и имеет ограничения с энергопитанием.

Альтернативой является NEP: он медленнее, но может транспортировать значительно более тяжелый аппарат, а остатки топлива обеспечивают возможность точного маневрирования на фокальной линии. При сочетании двух ядерных технологий преодолеть расстояние можно было бы менее чем за 20 лет.

Несмотря на перспективность, оба подхода находятся на раннем этапе разработки. Турышев отмечает, что для старта миссии в 2035-2040 годах необходимо иметь подтверждение возможностей ключевых технологий к началу 2030-х. Солнечные паруса уже тестировали в космосе, хотя и не всегда успешно.

