В NASA назвали дату полета первого полностью коммерческого экипажа на МКС

В NASA назвали дату полета первого полностью коммерческого экипажа на МКС

Экипаж проведет на станции восемь дней.

Космический корабль Crew Dragon с первым полностью коммерческим экипажем отправится на Международную космическую станцию 21 февраля 2022 года.

Об этом руководительница программы пилотируемых полетов NASA Кэти Лидерс в пятницу, 24 сентября, сообщила в своем микроблоге в Twitter.

"Отличные новости! Мы планируем на 21 февраля запуск миссии Axiom-1 на МКС. Это первый полет частной космической миссии в лабораторию микрогравитации с Axiom Space", — указала она.

Запуск космического корабля состоится в центре имени Кеннеди на мысе Канаверал в штате Флорида. Ожидается, что экипаж проведет на МКС восемь дней, работая совместно с астронавтами, которые находятся там на постоянной основе.

Как сообщалось, в первый частный экипаж войдут:

Командующий Майкл Лопес-Алегрия — бывший астронавт NАSA, вице-президент Axiom Ѕрасе;

Пилот миссии Ларри Коннор — некоммерческий активист-инвестор;

Специалист миссии Марк Пати — инвестор и филантроп;

Специалист миссии Эйтан Стиббе — инвестор и филантроп.

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