В NASA показали кабину космического корабля, в котором астронавты облетят вокруг Луны: фото

Миссия Artemis II стартует не раньше сентября 2025 года с четырьмя астронавтами на борту.

В космическом центре имени Кеннеди в штате Флорида (США) технические команды NASA работают над кабиной космического корабля, в котором астронавты миссии Artemis II облетят вокруг Луны.

Фото внутренностей этого аппарата появилось в аккаунте Orion Spacecraft на платформе Х (ранее Twitter).

"Команды дорабатывают интерьер, устанавливают защитные панели и изоляцию извне и готовят Orion к вакуумным испытаниям этой весной", — говорится в сообщении.

Миссия Artemis II стартует не ранее сентября 2025 года с четырьмя астронавтами на борту.

На сайте NASA говорится, что во время этого полета астронавты на борту космического корабля Orion должны подтвердить, что все его системы работают в соответствии с планом экипажа на борту в реальной среде дальнего космоса.

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Экипаж Artemis II пройдет примерно 4600 миль (около 7,5 тысяч километров) за обратную сторону Луны. С этой выгодной точки обзора они смогут увидеть Землю и Луну из окон Orion, с Луной на переднем плане и Землей на расстоянии почти четверть миллиона миль (400 тысяч километров) на заднем плане.

С учетом продолжительности обратного пути (около четырех дней) ожидается, что миссия будет продолжаться около 10 дней.

Космический корабль Orion уже дважды побывал в космосе, но в миссиях без экипажа без установленных компонентов жизнеобеспечения.

После успешного завершения миссии Artemis II NASA начнет подготовку к высадке астронавтов на Луне — впервые после перерыва, который длился более полувека.

Напомним, ранее NASA и Канадское космическое агентство (CSA) озвучили имена четырех астронавтов, впервые за полвека облетящих Луну на корабле Artemis II.

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