В NASA создали яркие изображения 5 отдаленных уголков Вселенной (фото)

В частности, на опубликованных изображениях Центр галактики Млечный Путь напоминает розовое, оранжевое, красное и фиолетовое облако, усеянное несколькими блестящими шарами света.

В обсерватории NASA показали пять новых изображений удаленных уголков Вселенной, которые удалось создать на основе собранных несколькими приборами данных.

Об этом сообщает Space со ссылкой на Космическую рентгеновскую обсерваторию Чандра.

Изображения удаленных уголков Вселенной создали на основе данных, собранных рентгеновской обсерваторией Чандра, космическими телескопами Спитцера и Вебба, "Очень большим телескопом" и другими приборами.

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Таким образом удалось уловить потоки невидимого светового излучения из отдаленных уголков космоса. Эти данные ученые затем превратили в изображения.

Центр галактики

Центр галактики расположен в 26 тыс. световых лет от Земли, и является центром Млечного Пути, в котором расположена наша Солнечная система.

В Центре галактики размещены сверхмассивная черная дыра, горячие облака газа, массивные и нейтронные звезды.

"Центр галактики Млечный Путь напоминает розовое, оранжевое, красное и фиолетовое облако, усеянное несколькими блестящими шарами света. Вокруг облака — плотное поле фиолетовых, оранжевых, красных и бледно-голубых точек, которое полностью покрывает небо", – описали изображение в обсерватории.

Там также объяснили, что Центр галактики не имеет закрученного вида, потому что приборы делали соответствующие снимки изнутри.

Центр галактики / Фото: NASA

Остаток сверхновой Кеплера

Остаток сверхновой Кеплера – это остатки белой карликовой тусклой звезды, возникшие в результате термоядерного взрыва.

Синим цветом на изображении показана взрывная волна, а красным, голубым и желтым изображены обломки карликовой звезды.

Остаток белого карлика напоминает узловатый клубок синей, красной и белой энергии на фоне черного неба, усеянного бледно-голубыми крапинками.

Остаток сверхновой Кеплера / Фото: NASA

Фото остатка сверхновой Кеплера с применением синего фильтра / Фото: NASA

Галактика ESO 137-001

Галактика ESO 137-001 двигается со скоростью 2,4 млн км/ч. За собой она оставляет два хвоста из горячего газа.

На изображении галактики синим цветом обозначен газ, красным – атомы водорода, оранжевым и голубым – оптические и инфракрасные данные.

Ученые так описывают эту галактику: "Яркий бледно-розовый свет, окруженный полупрозрачным голубым цветом, несется к левому верхнему углу, оставляя за собой два длинных розово-фиолетовых хвоста".

Галактика ESO 137-001 / Фото: NASA

Галактика NGC 1365

В центре спиральной галактики NGC 1365 расположена черная дыра, постоянно поглощающая материю. На изображении фиолетовым цветом обозначен горячий газ галактики, который будет втянут черной дырой в будущем.

"Вихри бледного серо-голубого вещества, похожие на волны в темном океане, закручиваются в направлении розового ядра, висящего в левом верхнем углу. Розовые круги и красные пятна усеяли бурную спиральную галактику", – описывают изображение в обсерватории.

Галактика NGC 1365 / Фото: NASA

Пульсар Парус

Пульсар Парус – остатки взорвавшейся звезды, которая "направляет" поток частиц и энергии в космос.

Пульсар имеет вид мягкой и рыхлой фасоли лавандового цвета в "кармане" голубого газа.

"Слабый поток газа, рентгеновский поток, кажется, выстреливает из кармана, направляясь вдаль в верхний правый угол", — описали фото в обсерватории.

Пульсар Парус / Фото: NASA

К слову, ранее британский профессор физики и эксперт по черным дырам Ксавье Кальмет описал фазы гибели Солнца и сделал прогноз по превращению звезды в черную дыру.

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